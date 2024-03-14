Николас Кейдж обсудил с Amazon роль нуарного Человека-паука в сериале

Во время проведения фестиваля SXSW 2024, легендарный актёр Николас Кейдж пообщался с журналистом издания Collider. В ходе разговора артист рассказал, что ранее обсудил с Amazon роль нуарного Человека-паука в грядущем сериале про супергероя.

Для справки, Кейдж озвучил персонажа в анимационной ленте «Человек-паук: Через вселенные».

Мы говорили об этом [с Amazon]. Думаю, ни для кого не секрет, что мне нравится этот персонаж. По моему мнению, он представляет собой своего рода сборную солянку… Однако ничего конкретного я сказать пока не могу. Это был всего лишь разговор.

Напомним, Amazon анонсировала сериал про нуарного Человека-паука ещё в феврале 2023 года. С тех пор новой информации о шоу не появлялось. Известно лишь то, что протагонистом выступит не Питер Паркер.

Сроки и дата премьеры сериала пока не раскрываются.