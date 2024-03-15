Джеймс Марсден прокомментировал своё участие в «Дэдпуле 3»

В интервью изданию The Playlist актёр Джеймс Марсден рассказал, что люди постоянно спрашивают его об участии в «Дэдпуле 3». В фильмах про Людей Икс Марсден исполнил роль Циклопа — мутанта, умеющего стрелять из глаз лазерными лучами.

Отличным совпадением стало и то, что съёмки «Соника 3 в кино» проходили около съёмочной площадки «Дэдпула 3» в Пайнвуде в штате Флорида.

Мы были рядом с павильоном «Дэдпула 3» там, в Пайнвуде, во время съёмок «Соника 3 в кино». Да… это что-то вроде ящика Пандоры. Я не могу пройти по улице без того, чтобы кто-нибудь не спросил меня об участии в «Дэдпуле 3». Но… это было весело.

Фанаты считают, что Марсден намекнул на своё появление в ленте последней фразой. Пока что актёра официально не добавляли в ленту, но, возможно, авторы ленты хотят сделать сюрприз.

«Дэдпул 3» выйдет в прокат 26 июля 2024 года.