Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 2.1 — раздают 300 звёздного нефрита бесплатно

В субботу, 16 марта, разработчики Honkai: Star Rail провели традиционный стрим, в ходе которого рассказали детали предстоящего глобального обновления 2.1, а также подготовили для игроков бонусы.

В течение стрима разработчики показали три промокода на звёздный нефрит (донатную валюту для получения пятизвёздочных персонажей и оружия) и внутриигровые ресурсы:

3SRN6L3AADLK — 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов;

— 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов; YTRN743TSUL7 — 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника;

— 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника; 2S8N6M3ATV6T — 100 звёздного нефрита + 4 очищенного эфира.

Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Honkai: Star Rail по ссылке, а затем забрать их в игре по почте (иконка конверта). Активировать бонусы также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).

Обращаем внимание, что все промокоды доступны до утра 17 марта, позже активировать их уже не выйдет.