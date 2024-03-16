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Промокоды Honkai Star Rail (Хонкай Стар Рейл) перед обновлением 2.0 — как получить 300 звёздного нефрита бесплатно

Промокоды Honkai Star Rail со стрима версии 2.1 — раздают 300 звёздного нефрита бесплатно
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В субботу, 16 марта, разработчики Honkai: Star Rail провели традиционный стрим, в ходе которого рассказали детали предстоящего глобального обновления 2.1, а также подготовили для игроков бонусы.

В течение стрима разработчики показали три промокода на звёздный нефрит (донатную валюту для получения пятизвёздочных персонажей и оружия) и внутриигровые ресурсы:

  • 3SRN6L3AADLK — 100 звёздного нефрита + 50 000 кредитов;
  • YTRN743TSUL7 — 100 звёздного нефрита + 5 путеводителей путешественника;
  • 2S8N6M3ATV6T — 100 звёздного нефрита + 4 очищенного эфира.

Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Honkai: Star Rail по ссылке, а затем забрать их в игре по почте (иконка конверта). Активировать бонусы также можно в главном меню (три точки вверху справа — промокод).

Обращаем внимание, что все промокоды доступны до утра 17 марта, позже активировать их уже не выйдет.

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