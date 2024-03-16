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Билли Ди Уильямс готов снова сыграть Лэндо Калриссиана из «Звёздных войн» за большую сумму

Билли Ди Уильямс готов снова сыграть Лэндо Калриссиана из «Звёздных войн» за большую сумму
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Журналисты Radio Times недавно пообщались с Билли Ди Уильямсом (киносага «Звёздные войны»). В ходе интервью представители издания спросили у актёра, готов ли он вернуться к роли харизматичного наёмника Лэндо Калриссиана.

Звезда кратко и лаконично ответила, что если бы ему предложили снова сыграть персонажа, то он согласится за большую сумму денег.

Заплатите мне много денег, и я хоть свою душу продам вам.

Последний раз Билли Ди Уильямс фигурировал на больших экранах в образе Лэндо Калриссиана в фильме «Звёздные войны: Пробуждение Силы». Теперь молодую версию героя играет актёр Дональд Гловер, чьё первое появление произошло в картине «Хан Соло: Звёздные войны. Истории».

Ко всему прочему, в 2020 году был даже анонсирован отдельный проект про Лэндо Калриссиане, однако с тех пор о нём поступало крайне мало информации.

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