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«Это потрясающий фильм»: Кристофер Нолан оценил ленту «Годзилла: Минус один»

«Это потрясающий фильм»: Кристофер Нолан оценил ленту «Годзилла: Минус один»
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Оскароносный режиссёр Кристофер Нолан поделился своими впечатлениями от фильма «Годзилла: Минус один», посвящённой знаменитому гигантскому ящеру. Лента рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию, а постановщиком и сценаристом выступил японский режиссёр Такаси Ямадзаки.

Режиссёру «Оппенгеймера» очень понравился фильм — особенно его впечатлила проработка персонажей и ощущение послевоенной Японии, которую авторы так стремились передать.

Я посмотрел «Годзиллу: Минус один» — это потрясающий фильм. Это было так захватывающе. В персонажах была удивительная глубина и вместе с тем в ленте присутствует прекрасное чувство истории, мне очень понравилось.

Премьера «Годзиллы: Минус один» состоялась 1 декабря. На прошедшем «Оскаре»-2024 фильм о знаменитом мифическом динозавре получил награду за лучшие визуальные эффекты.

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