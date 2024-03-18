В Санкт-Петербурге пройдёт большой ивент по Honkai Star Rail, посвящённый годовщине игры

Разработчики Honkai: Star Rail включили Санкт-Петербург в список городов, где пройдёт серия праздничных офлайн-ивентов в честь годовщины с момента релиза игры.

На месте проведения в пространстве Freedom можно будет сфотографироваться с персонажами и локациями из игры, приобрести мерч, а также выиграть призы за участие в викторине и посмотреть тематический концерт.

Ивент пройдёт с 31 марта по 7 апреля, другие детали доступны в соцсетях. Для участия предлагается пройти предварительную регистрацию.

Фото: HoYoverse

Ранее разработчики представили обновление 2.1, в котором появятся посвящённые дню рождения игры награды и тематическое временное событие, напоминающее настольную игру «Монополия». Подробнее обо всех бесплатных бонусах можно узнать в материале ниже.