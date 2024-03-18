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В Steam впервые появился раздел «ультра» в системных требованиях игры

В Steam впервые появился раздел «ультра» в системных требованиях игры
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В цифровом магазине Steam появился третий подраздел для информирования о системных требованиях, необходимых для работы игры. Внимание на это первым обратило издание PCGamesN.

Ранее в Steam были только конфигурации — минимальные и рекомендуемые системные требования. Теперь же на странице версии Portal с RTX можно найти ещё и раздел «ультра».

Вероятно, там указаны требования к ПК, которые нужно выполнить для запуска игры с максимальными настройками графики. Официально авторы Steam не анонсировали изменения.

Фото: Steam

В начале месяца Steam обновил рекорд по количеству игроков — в цифровом магазине было активно одновременно 34 млн аккаунтов. При этом в играх находились только около трети (11 млн человек).

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