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Российская Cloud9 вышла во второй этап мэйджора по CS 2 с тремя победами подряд

Российская Cloud9 вышла во второй этап мэйджора по CS 2 с тремя победами подряд
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Российский состав Cloud9 по Counter-Strike 2 успешно преодолел первый этап чемпионата мира PGL Major Copenhagen 2024 в Дании.

Сегодня команда Кирилла Boombl4 Михайлова выиграла третий матч в рамках турнира. Серия с португальской SAW завершилась после двух сетов — 2:0 (19-17 на карте Nuke, 13-9 на Anubis).

CS 2. PGL Major Copenhagen 2024 . Предварительный этап
18 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
Cloud9
Окончен
2 : 0
SAW

Следующий матч C9 проведёт уже в рамках второй групповой стадии 21 марта. Сегодня туда также прошла датская Heroic, обыграв Eternal Fire из Турции. Ещё две отечественных команды, Virtus.pro и Team Spirit, были приглашены во второй этап напрямую.

Ранее PGL Major Copenhagen 2024 покинула первая из российских команд — Amkal Esports. Напомним, турнир стал первым мэйджором в истории Counter-Strike 2 после перехода с CS:GO на новую версию.

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