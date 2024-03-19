На YouTube появилась пометка в роликах, созданных с помощью нейросетей

Команда YouTube опубликовала в своём блоге новый пост, посвящённый искусственному интеллекту (ИИ). Авторы самой популярной видеоплатформы в мире заявили, что сервис готов к массовому появлению нейросетевых роликов, в которых лица или голоса людей изменены с помощью современных технологий.

Разработчики представили новое требования в YouTube Studio — теперь при каждой публикации видео необходимо сообщать, если в нём изменённый или синтетический контент, влияющий на изображение или звук. Если автор поставит соответствующую галочку, то во время просмотра ролика у зрителей появится информация о том, что ролик был создан с помощью нейросетей.

Если создатели подобных роликов проигнорируют новые правила YouTube , то их ролик может быть удалён, а сам автор — исключён из партнёрской программы сервиса.

Метка в Shorts, сообщающая об изменённом или синтетическом контенте в ролике Фото: YouTube

Команда YouTube отметила, что создателям роликов не нужно будет указывать работу нейросетей в случае, если они использовали ИИ для создания сценария или автоматических субтитров в видео. Сейчас разработчики уделяют особенное внимание роликам, в которых «подделаны» лицо или голос реальных людей без их ведома.