Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На YouTube появилась пометка в роликах, созданных с помощью нейросетей

На YouTube появилась пометка в роликах, созданных с помощью нейросетей
Аудио-версия:
Комментарии

Команда YouTube опубликовала в своём блоге новый пост, посвящённый искусственному интеллекту (ИИ). Авторы самой популярной видеоплатформы в мире заявили, что сервис готов к массовому появлению нейросетевых роликов, в которых лица или голоса людей изменены с помощью современных технологий.

Разработчики представили новое требования в YouTube Studio — теперь при каждой публикации видео необходимо сообщать, если в нём изменённый или синтетический контент, влияющий на изображение или звук. Если автор поставит соответствующую галочку, то во время просмотра ролика у зрителей появится информация о том, что ролик был создан с помощью нейросетей.

Если создатели подобных роликов проигнорируют новые правила YouTube, то их ролик может быть удалён, а сам автор — исключён из партнёрской программы сервиса.
Метка в Shorts, сообщающая об изменённом или синтетическом контенте в ролике

Метка в Shorts, сообщающая об изменённом или синтетическом контенте в ролике

Фото: YouTube

Команда YouTube отметила, что создателям роликов не нужно будет указывать работу нейросетей в случае, если они использовали ИИ для создания сценария или автоматических субтитров в видео. Сейчас разработчики уделяют особенное внимание роликам, в которых «подделаны» лицо или голос реальных людей без их ведома.

Материалы по теме
Google откажется от приложения YouTube Детям на телевизорах и консолях до конца июля
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android