Режиссёр фильма «Ворон» объяснил, почему он выступает против ремейка с Биллом Скарсгардом

Режиссёр культового фильма «Ворон» Алекс Пройас опубликовал новую запись в своих соцсетях, посвящённую грядущему ремейку с Биллом Скарсгардом. Кинодеятель посмотрел трейлер ленты и рассказал, почему оригинальную картину 1994 года стоило оставить как есть.

Пройас заявил, что у него нет претензий к актёрам и съёмочной группы будущего фильма, ведь у них были благие намерения. Однако режиссёра расстраивает то, что Голливуд считает оригинального «Ворона» самым обычным произведением, хотя для многих людей это нечто большее. Проайс напомнил, что во время съёмок из-за несчастного случая погиб исполнитель главного героя Брэндон Ли — в том числе поэтому ленту стоило оставить как есть.

Я не испытываю никакой радости, видя негатив в адрес работы кого-либо из коллег-кинематографистов. И я уверен, что у актёров и съёмочной группы действительно были благие намерения, как и у всех нас в любом фильме. Так что мне больно говорить что-либо ещё на эту тему, но я думаю, что негатив фанатов говорит о многом. «Ворон» — это не просто фильм. Брэндон Ли погиб, снимаясь в нём, а само произведение стало свидетельством его утраченного блеска и трагической утраты. Это его наследие. Таким оно и должно остаться.

Премьера ремейка «Ворона» состоится 7 июня, а до России картина доберётся 12-го числа.