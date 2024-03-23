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Экранизация сказки «Летучий корабль» заработала 200 млн рублей

Экранизация сказки «Летучий корабль» заработала 200 млн рублей
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23 марта сборы экранизации сказки «Летучий корабль» в российском прокате превысили 200 млн рублей. Для достижения такого результата ленте понадобилось два дня.

По всей видимости, преодолеть планку в 300 млн рублей «Летучий корабль» сможет только на следующей неделе.

Фото: «Фонд Кино»

Сюжет картины рассказывает, как Царь собирается выдать свою дочь Забаву за обворожительного красавчика и богатого наследника Поля. Правда, сама царевна хочет выйти замуж по любви. Её знакомство с простым матросом Иваном вносит смуту в планы царя и Поля и навсегда меняет её жизнь.

В актёрский состав вошли Александр Метёлкин, Ксения Трейстер, Андрей Бурковский, Полина Гагарина, Фёдор Добронравов, Леонид Ярмольник, Сергей Гармаш и другие. Исполнительным продюсером выступила Анастасия Форменская.

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