Анонсирован Tails of Iron 2: Whiskers of Winter — сиквел экшена про Крысиное королевство

Издательство United Label и студия Odd Bug опубликовали дебютный трейлер Tails of Iron 2: Whiskers of Winter — сиквела двухмерного экшена про Крысиное королевство. После победы над войском жаб государство столкнулось с новой угрозой в лице армии смертоносных летучих мышей.

Видео доступно на YouTube-канале United Label Games. Права на видео принадлежат Odd Bug Studio.

Согласно описанию, геймеры возьмут на себя роль молодого Стража пустоши Арло, который должен одолеть врага. Исходя из ролика, продолжение будет наполнено ещё большим числом кровожадных сражений.

Релиз Tails of Iron 2: Whiskers of Winter состоится до конца 2024 года на ПК, PS4. PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Точная дата выхода пока не раскрывается.