Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Презентация WWDC 2024 от Apple пройдёт с 10 по 14 июня — там покажут iOS 18

Презентация WWDC 2024 от Apple пройдёт с 10 по 14 июня — там покажут iOS 18
Комментарии

Компания Apple анонсировала проведение презентации WWDC 2024. Мероприятие состоится с 10 по 14 июня 2024 года в онлайн-формате.

Ожидается, что во время ивента будет представлена новая версия операционной системы для iPhone — iOS 18, а также обновления macOS и watchOS (ОС для Mac и Apple Watch).

Присоединяйтесь, чтобы увидеть анонсы новейших платформ, технологий и инструментом Apple. Узнайте, как создавать и совершенствовать свои приложения и игры. Общайтесь с дизайнерами и инженерами Apple, а также с мировым сообществом разработчиков. Всё онлайн и бесплатно.

Помимо онлайн-эфира, презентацию можно будет увидеть вживую в Apple Park. Участие в мероприятии смогут принять разработчики, записавшись на официальном сайте компании.

Материалы по теме
Apple детально объяснила, почему владельцам старых iPhone нужно обновиться до iPhone 15
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android