Презентация WWDC 2024 от Apple пройдёт с 10 по 14 июня — там покажут iOS 18

Компания Apple анонсировала проведение презентации WWDC 2024. Мероприятие состоится с 10 по 14 июня 2024 года в онлайн-формате.

Ожидается, что во время ивента будет представлена новая версия операционной системы для iPhone — iOS 18, а также обновления macOS и watchOS (ОС для Mac и Apple Watch).

Присоединяйтесь, чтобы увидеть анонсы новейших платформ, технологий и инструментом Apple. Узнайте, как создавать и совершенствовать свои приложения и игры. Общайтесь с дизайнерами и инженерами Apple, а также с мировым сообществом разработчиков. Всё онлайн и бесплатно.

Помимо онлайн-эфира, презентацию можно будет увидеть вживую в Apple Park. Участие в мероприятии смогут принять разработчики, записавшись на официальном сайте компании.