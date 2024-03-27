Состоялась мировая премьера фильма «Годзилла и Конг: Новая империя»

27 марта состоялась мировая премьера картины «Годзилла и Конг: Новая империя». Бюджет голливудского блокбастера про масштабные битвы огромных монстров составил около $ 135 млн.

События «Новой империи» развернутся после финала ленты «Годзилла против Конга», вышедшей в 2021 году. Двум самым мощным созданиям на Земле придётся столкнуться с новой напастью, справиться с которой они смогут, лишь объединившись.

Главные роли в фильме исполнили Ребекка Холл («Престиж»), Дэн Стивенс («Зов предков») и Рэйчел Хаус («Тор: Рагнарёк»). Режиссёром проекта выступил Адам Вингард («Годзилла против Конга», «Гость»).

В кинотеатрах Москвы оценить ленту можно будет уже 1 апреля — всего через пять дней после мирового релиза.