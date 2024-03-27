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«Я бы с ним сразу рассталась»: актриса Кристен Стюарт — об Эдварде из «Сумерек»

«Я бы с ним сразу рассталась»: актриса Кристен Стюарт — об Эдварде из «Сумерек»
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Американская актриса Кристен Стюарт стала гостем подкаста Not Skinny But Not Fat, где вновь поделилась своим мнением о «Сумерках». По словам исполнительницы главной роли в саге, если бы она была на месте Беллы, то моментально бы разошлась с Эдвардом, с которым у героини был продолжительный роман.

По мнению Стюарт, молодой человек слишком сильно вмешивался в жизнь Беллы и пытался контролировать её решения. Актриса бы попросту не потерпела такого отношения к себе.

Эдвард пытался контролировать, сделает ли она собственный выбор или нет. Я бы с ним сразу рассталась. Например, если бы я сказала: «Эй, я хочу это попробовать», а он ответил бы: «Нет, это только для меня», я бы сказала: «Ну, тогда это тоже только для меня. Вся моя жизнь. Без тебя».

Стюарт ещё раз отметила, что её героиня заслуживала большего, хоть и прекрасно понимает, почему с точки зрения сюжета её поступки были рациональными.

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