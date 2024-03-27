Дмитрий Песков прокомментировал поручение Путина о создании игровых консолей в России

27 марта президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об организации производства игровых консолей в стране. Решение руководителя государства прокомментировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам Пескова, данное поручение направлено на создание в РФ собственной игровой индустрии.

Об этом неоднократно говорилось на совещаниях с участием президента. И, конечно, это касается не только футбольного симулятора

Игровые консоли — устройства для запуска видеоигр, которые могут выступать в том числе мультимедийными приставками для воспроизведения музыки и видео. Основных игроков по производству устройств на мировом рынке трое: Sony (PlayStation), Microsoft (Xbox) и Nintendo (Switch).