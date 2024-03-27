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В Diablo 4 добавили трассировку лучей

В Diablo 4 добавили трассировку лучей
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26 марта разработчики Diablo 4 из Blizzard выпустили для игры патч 1.3.5. Главным нововведением стала трассировка лучей, которая появилась в версии для ПК и консолей. Правда, на последних при включении опции система автоматически выставляет ограничение в 30 FPS.

Несмотря на это, в режиме с рейтрейсингом на консолях повышается качество графики, включая отображение теней, меха, волос и тумана.

Видео доступно на YouTube-канале Frozburn. Права на видео принадлежат Frozburn/Blizzard.

Ко всему прочему, апдейт привнёс исправление множества ошибок, а также улучшил общую производительность и стабильность игры.

Diablo 4 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Напомним, третий сезон завершится уже 16 апреля.

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