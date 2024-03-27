Пирс Броснан: из Аарона Тейлор-Джонсона получится отличный Джеймс Бонд

Недавно актёр Пирс Броснан принял участие в новом выпуске «Шоу Рэя Д'Арси». В ходе разговора с ведущим бывший исполнитель роли Джеймса Бонда прокомментировал слухи касательно того, что теперь спецагента будет играть Аарон Тейлор-Джонсон.

По мнению Броснана, из актёра получится отличный Джеймс Бонд.

Я думаю, что у него есть все необходимые способности, талант и харизма, чтобы сыграть Джеймса Бонда.

Броснан сыграл главную роль в четырёх фильмах о спецагенте: «Золотой глаз», «Завтра не умрёт никогда», «И целого мира мало», а также «Умри, но не сейчас».

Журналисты сообщают, что всего Тейлор-Джонсон может сняться в трёх или четырёх лентах серии. Отмечается, что продюсер «Бонда» Барбара Брокколи настолько загорелась кандидатурой звезды, что не хочет больше видеть никого другого в этой роли.