Редактор кораблей и переработанные станции — No Man's Sky получила апдейт Orbital

На этой неделе разработчики игры No Man's Sky из студии Hello Games выпустили для тайтла апдейт под названием Orbital. В честь выхода обновления коллектив представил трейлер, в котором показал ключевые изменения.

Видео доступно на YouTube-канале HelloGamesTube. Права на видео принадлежат Hello Games.

Главные нововведения:

добавлен редактор кораблей, который позволяет использовать различные детали и красить их;

внесены изменения в механики гильдий, репутации и торговли;

полностью переработана система космических станций: каждая звёздная система теперь имеет свою уникальную архитектуру.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке. No Man's Sky доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, а также на Nintendo Switch.