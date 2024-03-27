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Редактор кораблей и переработанные станции — No Man's Sky получила апдейт Orbital

Редактор кораблей и переработанные станции — No Man's Sky получила апдейт Orbital
Аудио-версия:
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На этой неделе разработчики игры No Man's Sky из студии Hello Games выпустили для тайтла апдейт под названием Orbital. В честь выхода обновления коллектив представил трейлер, в котором показал ключевые изменения.

Видео доступно на YouTube-канале HelloGamesTube. Права на видео принадлежат Hello Games.

Главные нововведения:

  • добавлен редактор кораблей, который позволяет использовать различные детали и красить их;
  • внесены изменения в механики гильдий, репутации и торговли;
  • полностью переработана система космических станций: каждая звёздная система теперь имеет свою уникальную архитектуру.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке. No Man's Sky доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, а также на Nintendo Switch.

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