В апреле в PS Plus раздадут Immortals of Aveum, Minecraft Legends и Skul: The Hero Slayer

Sony раскрыла бесплатные игры на базовый PS Plus в апреле 2024 года. В этот раз подписчикам раздадут четыре проекта, среди которых стратегия Minecraft Legends, магический шутер Immortals of Aveum и рогалик Skul: The Hero Slayer.

Они станут бесплатными для подписчиков сервиса PlayStation Plus Essential.

Фото: Sony

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в апреле 2024 года

Minecraft Legends — стратегия по культовой вселенной, релиз которой состоялся в апреле 2023 года.

— стратегия по культовой вселенной, релиз которой состоялся в апреле 2023 года. Immortals of Aveum — магический шутер от Electronic Arts.

— магический шутер от Electronic Arts. Skul: The Hero Slayer — рогалик от корейского издательства Neowiz.

Забрать все три игры можно будет со 2 апреля по 6 мая. После этого стартует новая раздача — забрать предыдущие три игры больше будет нельзя.