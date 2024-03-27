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Бесплатные игры PS Plus Essential на апрель 2024 года: Immortals of Aveum, Minecraft Legends и Skul: The Hero Slayer

В апреле в PS Plus раздадут Immortals of Aveum, Minecraft Legends и Skul: The Hero Slayer
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Sony раскрыла бесплатные игры на базовый PS Plus в апреле 2024 года. В этот раз подписчикам раздадут четыре проекта, среди которых стратегия Minecraft Legends, магический шутер Immortals of Aveum и рогалик Skul: The Hero Slayer.

Они станут бесплатными для подписчиков сервиса PlayStation Plus Essential.

Фото: Sony

Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в апреле 2024 года

  • Minecraft Legends — стратегия по культовой вселенной, релиз которой состоялся в апреле 2023 года.
  • Immortals of Aveum — магический шутер от Electronic Arts.
  • Skul: The Hero Slayer — рогалик от корейского издательства Neowiz.

Забрать все три игры можно будет со 2 апреля по 6 мая. После этого стартует новая раздача — забрать предыдущие три игры больше будет нельзя.

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