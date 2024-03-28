Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актёр из «Эйфории» уверен, что третий сезон сериала никогда не выйдет

Актёр из «Эйфории» уверен, что третий сезон сериала никогда не выйдет
Аудио-версия:
Комментарии

В последние вопрос о выходе третьего сезона «Эйфории» стоит ребром. Сначала появилась информация, что сезон отменили, но потом данные говорили об обратном — что третий сезон выйдет, но через время и только тогда, когда актёры станут более свободными от других проектов.

Один из актёров шоу, пожелавший остаться анонимным, в интервью с The Daily Beast рассказал, что всё же сомневается в выходе третьего сезона. Якобы HBO слишком долго откладывала начало съёмок, что в итоге они так и не состоятся.

С января 2022 года у нас была дата начала съёмок — март, который превратился в июнь, который после превратился в январь. Прошло целых два года, когда HBO говорила всем актёрам, что мы вот-вот начнём съёмки. Из-за этого некоторые не могли работать над другими проектами.

Ранее сообщалось, что действие третьего сезона шоу развернётся спустя пять лет после событий предыдущего сезона — все персонажи уже окончат школу и начнут взрослую жизнь.

Материалы по теме
Что известно о втором сезоне «Внутри убийцы»?
Что известно о втором сезоне «Внутри убийцы»?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android