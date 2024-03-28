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Анонсирован смартфон Samsung Galaxy M55 с AMOLED-экраном и частотой 120 Гц

Анонсирован смартфон Samsung Galaxy M55 с AMOLED-экраном и частотой 120 Гц
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На этой неделе компания Samsung анонсировала смартфон Galaxy M55. Производитель оценил устройство в $ 540 (~ 49,9 тыс. рублей). Устройство работает на восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 и прошивке One UI 6.0.

Гаджет оснащён Super AMOLED+ экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Также Samsung Galaxy M55 обладает аккумулятором ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 25 Вт. Ещё в него встроены Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 и модуль NFC.

Что касается камер, то основная камера получила три модуля: оптическая стабилизация изображения на 50 Мп, сверхширокоугольный на 8 мп и макро на 2 Мп. Смартфон продаётся в двух расцветках: светло-зелёной и темно-синей.

На данный момент Samsung Galaxy M55 доступен для покупки только в Бразилии. Дата выхода в других странах пока не раскрывается.

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