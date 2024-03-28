Звезда «Постучись в мою дверь» Керем Бюрсин сыграет в турецком ремейке «Холопа»

Турецкий актёр Керем Бюрсин сыграет главную роль в фильме «Холоп в Турции» — ремейке российской комедии «Холоп». Об этом сообщает «Кинопоиск».

События турецкой «Холопа» развернутся в османском городе XVI века. Фильм расскажет об избалованном наследнике Мете, которого отправляют на историческое перевоспитание. Съёмки ленты должны стартовать уже этим летом.

Керем Бюрсин больше всего известен по роли Серкана Болата в популярном мелодраматическом сериале «Постучись в мою дверь». Режиссёром картины выступит Онур Унул.

«Холоп» — дилогия комедий от режиссёра Клима Шипенко. Первая часть вышла в 2019 году, премьера сиквела состоялась в 2024 году. По итогам проката фильмы суммарно собрали более 6,9 млрд рублей.