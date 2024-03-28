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Фильм «Моди» от Джонни Деппа выйдет в России осенью

Фильм «Моди» от Джонни Деппа выйдет в России осенью
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Кинокомпания Russian World Vision объявила о выпуске фильма «Моди» в России. Ленту Джонни Деппа можно будет посмотреть в кинотеатрах страны осенью — точную дату выхода назовут позже.

«Моди» расскажет о 72 часах из жизни итальянского художника Амедео Модильяни во времена разрушенного войной Парижа в период Первой мировой войны. Скрываясь от полиции, художник отвергает желание своих коллег из Богемы завершить карьеру и покинуть город. Однажды Модильяни сталкивается с коллекционером, который может изменить его жизнь.

Главную роль в картине исполнил Риккардо Скамарчо, известный по «Джону Уику 2» и «Призракам в Венеции». В ленте также снялся оскароносный Аль Пачино («Запах женщины»), а оператором выступил Никола Пекорини («Страх и ненависть в Лас-Вегасе»).

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