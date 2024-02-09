В новых «Пиратах Карибского моря» вернётся Джонни Депп, но не в главной роли — инсайдер

По информации инсайдера под ником MyTimeToShineHello, действие «Пиратов Карибского моря 6» частично будет происходить на Гаити, а главным персонажем станет женщина-гаитянка.

Более того, инсайдер подчеркнул, что Disney рассматривает и возвращение Джонни Деппа к образу Джека Воробья, но сюжет будет сосредоточен не на нём.

Я изучил детали и обнаружил, что действие «Пиратов Карибского моря 6» частично будет происходить на Гаити, а главная героиня-женщина будет гаитянкой. Также они хотят, чтобы Джонни Депп вернулся, но не в главной роли.

Насколько достоверные данные у инсайдера, неизвестно. В последнее время ходит много слухов, что главную женскую роль в будущем франшизы сыграет Айо Эдебири, звезда «Медведя».