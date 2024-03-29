Кирстен Данст не была в восторге от сцены с поцелуем из «Человека-паука» Сэма Рэйми

Вы же наверняка помните сцену с поцелуем из «Человека-паука» с Тоби Магуайром, когда он спас Мэри Джейн от бандитов и повис головой вниз, а после они поцеловались. Подробнее об этой сцене рассказала Кирстен Данст.

По словам актрисы, в кино этот момент выглядел красиво, но на деле условия были ужасными и всё выглядело «убого». Ситуацию накалял и шедший тогда дождь.

Я помню, как Сэм Рэйми дал мне книгу знаменитых поцелуев, чтобы вдохновиться для нашего фильма. Он тогда действительно хотел сделать фильм особенным, хотя на самом деле это было довольно убого. Почему? Во-первых, шёл проливной дождь, было холодно, а во-вторых, Тоби было тяжело дышать, так что я как будто делала ему искусственное дыхание.

При этом актриса ещё раз обозначила важность этой сцены для ленты и для каноничности персонажа.