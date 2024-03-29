Появились свежие детали потенциального третьего сезона сериала «Эйфория»

Сериал «Эйфория» в последние дни особенно на слуху. Всё началось с появления информации о том, что третий сезон шоу вряд ли выйдет из-за различных проблем, которые испытывает HBO. После этого компания сделала заявление и рассказала, что не отменила третий сезон проекта.

Затем один из неназванных актёров заявил, что третьего сезона всё же не видать, а в недавнем материале Variety раскрываются детали третьего сезона и вновь говорится о возможной дата начала съёмок на раньше 2025 года.

По данным издания, скачок в сюжете между вторым сезоном и третьим составил бы пять лет. Авторы рассматривали идею сделать из Ру детектива, но отказались от этой идеи. Была и идея, которую предложила Зендея. Она хотела, чтобы её героиня стала суррогатной матерью, но такую концепцию отвергли.

HBO также рассматривал возможность продолжения работы над шоу без его создателя Сэма Левинсона, но актёры высказались за то, чтобы он остался, особенно Зендея, Сидни Суини и Джейкоб Элорди.