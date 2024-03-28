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Сидни Суини оценила идею сделать третий сезон «Эйфории» о взрослой жизни героев

Сидни Суини оценила идею сделать третий сезон «Эйфории» о взрослой жизни героев
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Пока HBO говорит о третьем сезоне «Эйфории» одно, а актёры — совершенно другое, звезда шоу Сидни Суини обсудила идею сделать в новом сезоне акцент на взрослую жизнь героев, уйдя от школьной рутины.

По словам актрисы, ей было бы интересно посмотреть на персонажей проекта в таких рамках. Особенно это касается её героини Кэсси Говард.

На самом деле мне нравится подобная идея, потому что появится много возможностей для роста как для меня, так и для Кэсси в качестве персонажа. Думаю, такой сюжет всё равно сможет стать очень диким.

Судьба нового сезона шоу неизвестна. Возможно, HBO когда-нибудь начнёт съёмки, но это вряд ли случится в ближайшее время, поскольку на это также влияет и занятость актёров на других проектах.

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