На PS5 вечером выйдет демоверсия экшена Stellar Blade с эффектной главной героиней

Сегодня обладателям PS5 станет доступна демоверсия экшена Stellar Blade. Её смогут загрузить все владельцы консоли Sony, но забрать демо с российских аккаунтов нельзя, поэтому придётся воспользоваться учётной записью другой страны. К примеру, Турции.

Демоверсия появится около 17:00 мск. События тайтла развернутся в далёком будущем. Земля разрушена в ходе катаклизма. Игрокам предстоит взять на себя роль девушки по имени Ева, чтобы исследовать последний город планеты и спасти выживших.

Благодаря яркой главной героине тайтл напоминает геймерам NieR: Automata. Геймплейно же Stellar Blade тоже напоминает NieR: Automata: пользователям нужно с помощью холодного оружия и различных приёмов сражаться с врагами.

Релиз Stellar Blade состоится 26 апреля только на PS5.