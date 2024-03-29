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Вышел локализованный трейлер фильма «Незнакомцы. Начало» — премьера в России 30 мая

Вышел локализованный трейлер фильма «Незнакомцы. Начало» — премьера в России 30 мая
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Кинокомпания Global Film опубликовала локализованный трейлер фильма «Незнакомцы. Начало». Эта лента станет началом новой трилогии.

В ролике показали главных героев и убийц, которые преследуют их.

Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат Global Film.

Сюжет ленты расскажет про Майю и Райана, паре влюблённых, путешествующих через всю страну, чтобы начать новую совместную жизнь на Тихоокеанском Северо-Западе. По дороге их машина ломается в городе Венус, штат Орегон, и они вынуждены провести ночь в изолированном доме, арендованном на Airbnb. В течение ночи их пытается убить трое незнакомцев в масках.

Режиссёром ленты выступил Ренни Харлин. Премьера ленты в России состоится 30 мая.

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