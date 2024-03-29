Сербский режиссёр Эмир Кустурица рассказал об эротических сценах в своих фильмах

В интервью газете «Известия» сербский режиссёр Эмир Кустурица рассказал, что ему слишком стыдно снимать в своих фильмах слишком откровенные сцены. Постановщик не хочет, чтобы зритель «видел всё».

Несмотря на это, эротические сцены, конечно, присутствуют в лентах Кустурицы, но они не выглядят пошлыми. Чтобы избежать лишней эротики, во время съёмок фильма «По млечному пути» постановщик как бы прикрывал собой Монику Беллуччи.

У меня всегда в кино есть эротические сцены. Но мне было стыдно снимать так, чтобы зритель всё видел. Поэтому я Монику Беллуччи… немного прикрывал!

В марте стало известно, что Кустурица начнёт подготовку к съёмкам фильма по роману Фёдора Достоевского «Преступление без наказания» осенью. Кустурица заявил, что планирует завершить сценарий в апреле, а затем начать подготовку к съёмкам в сентябре.