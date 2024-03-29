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Фильм «Я иду искать 2» с Самарой Уивинг находится в работе — инсайдер

Фильм «Я иду искать 2» с Самарой Уивинг находится в работе — инсайдер
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Информатор Джефф Снайдер рассказал, что продолжение фильма «Я иду искать» с Самарой Уивинг уже находится в работе. Подробности сюжета и каст ещё неизвестны.

Оригинал рассказывает о молодой невесте, которая становится частью богатого эксцентричного рода своего мужа. Однако первая брачная ночь превращается в кромешный ужас и смертельную игру с новообретёнными родственниками, в которой девушке нужно будет очень постараться, чтобы дожить до рассвета.

В актёрский состав первой части вошли также Адам Броди, Марк О’Брайен, Генри Черни, Энди Макдауэлл, Кристиан Бруун, Мелани Скрофано, Элиз Левек и другие. Режиссёрами выступили Мэттью Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт.

Сроки и дата премьеры картины «Я иду искать 2» пока не раскрываются. Критики и зрители высоко оценили первую часть.

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