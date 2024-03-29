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Вышел трейлер третьего сезона шоу «Сёстры» — премьера 2 апреля

Вышел трейлер третьего сезона шоу «Сёстры» — премьера 2 апреля
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Вышел трейлер третьего сезона шоу «Сёстры». В ролике показали главных героинь, которые собираются отправиться в путешествие и отдохнуть.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

Сериал рассказывает историю трёх сестёр: Ольги, Маши и Ирины. Девушки вместе вынуждены управлять автосервисом, который достался им в наследство после смерти отца. Когда-то глава семейства своим поведением разделил дочерей и сделал их чужими друг для друга людьми, однако теперь провинциальный автобизнес должен сплотить их.

В актёрский состав проекта вошли Анна Котова, Ангелина Стречина, Лина Миримская, Антон Филипенко, Николай Шрайбер, Янина Студилина, Александр Обласов и другие. Кресло режиссёра занял Илья Силаев («ИП Пирогова»).

Премьера третьего сезона «Сестёр» состоится 2 апреля в онлайн-кинотеатре START.

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