Смартфон Oppo Find X7 первым в мире получил поддержку связи 5.5G

Недавно китайский оператор связи China Mobile запустил сеть 5G-Advanced, которая более известна под названием 5.5G. Первыми смартфонами, получившими её поддержку, стали Oppo Find X7 и Find X7 Ultra — они вышли в январе этого года.

Отметим, что стандарт 5G-Advanced позволяет устройствам достигать скорости загрузки вплоть до 10 Гбит/с и скорости передачи данных до 1 Гбит/с. Ко всему прочему, сеть 5.5G также включает в себя использование спутниковых технологий. До конца года технология будет запущена в более чем 300 городах Китая.

Oppo Find X7 оснащён 6,82-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 3168 × 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Устройство работает на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

В российской рознице девайс пока официально не продаётся.