В России стартовали продажи смартфона Vivo V30 5G с интеллектуальной подсветкой

Китайская компания Vivo объявила о старте продаж смартфона Vivo V30 5G в России. Гаджет уже можно приобрести в стране по цене от 50 тысяч рублей за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Vivo V30 5G получил 6,78-дюймовый изогнутый OLED-дисплей с разрешением 2800х1260 пикселей и частотой обновления дисплея 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 с корпусом из фотохромного антибликового стекла. Одна из главных особенностей гаджета — интеллектуальная подсветка Aura для портретных снимков.

Гаджет получил батарею объёмом 5000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки. Смартфон оборудован тройной основной камерой: модуль на 50 Мп с оптической стабилизацией, широкоугольный модуль на 50 Мп и дополнительный сенсор на 2 Мп. Фронтальная камера оснащена датчиком на 50 Мп.