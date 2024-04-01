В Google назвали примерный срок службы своих смартфонов

Средний срок службы смартфонов Google Pixel составляет около семи лет. Об этом в интервью рассказал вице-президент компании-производителя Шанг Чау.

Директор по программному обеспечению отметил, что из-за этого Google планирует обеспечивать свои устройства обновлениями именно на семилетний период. По словам Чау, смартфоны смогут служить так долго из-за перехода на фирменные процессоры Tensor и ежеквартальное обновление прошивки.

Это касается как личных смартфонов, так и моделей с двумя и более владельцами — то есть Google Pixel, которые приобретены на вторичном рынке.

Ранее новый Google Pixel 8 был признан лучшим смартфоном в рамках конференции MWC 2024, обогнав iPhone 15 Pro и Samsung Galaxy S23.