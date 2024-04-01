Павел Дуров «вернул стену» на 1 апреля — в «Телеграм»

Основатель соцсетей «ВКонтакте» и «Телеграм» Павел Дуров опубликовал концепт стены, показав, как старая механика из VK работала бы в его новом проекте.

В профиле Telegram помимо медиа и ссылок «появился» новый раздел, где другие пользователи могут оставлять свои файлы, рисунки и сообщения. В действительности актуальная версия приложения не изменилась.

Фото: Павел Дуров

Первоапрельская шутка отсылает к мему 2010 года. Тогда из профилей пользователей «ВКонтакте» пропал раздел «Стена», в котором друзья могли постить фото, аудио и видео, рисовать граффити и так далее.

Дуров решил заменить стену на микроблог, полностью обновив дизайн страницы, добавив туда ветки комментариев и лайки. Это вызвало негативную реакцию у пользователей и массовый протест в виде множества сообщений «Дуров, верни стену». Затем это обыгрывалось в виде мемов на другие темы, в том числе разрушенную драконом Стену в «Игре престолов».