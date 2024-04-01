Microsoft всё ещё не заблокировала облачные сервисы в РФ — это обещали сделать 21 марта

Корпорация Microsoft до сих пор не заблокировала в России свои облачные продукты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на компанию Soflline, которая ранее получала предупреждение от Microsoft.

В Softline отмечают, что по состоянию на 1 апреля блокировок не наблюдается. В компании ждут новой информации об ограничении доступа к продуктам корпорации.

В середине марта Microsoft сообщила, что скоро облачные сервисы (в том числе Microsoft OneDrive, Microsoft Teams, Office 365 и SQL Server) будут заблокированы в РФ.

Позже компания объявила, что ограничение не коснётся обычных пользователей — доступ к сервисам потеряют только корпоративные пользователи. Однако это было должно произойти ещё 10 дней назад, 21 марта.