Актёр Никита Кологривый придёт на шоу рэпера Басты «Вопрос ребром»

Российский музыкант Василий Вакуленко, также известный как Баста, раскрыл список гостей нового сезона своего шоу «Вопрос ребром», на котором задаёт популярным медиа-персонам вопросы от зрителей.

Среди прочих, в гости к Басте придут комики Гарик Харламов, Игорь Джабраилов и Евгений Чебатков, а также противоречивый актёр Никита Кологривый («Слово пацана», «По щучьему велению»).

Вероятно, это будет первое появление Кологривого в публичном поле после выхода из изолятора. Напомним, в конце марта актёр устроил драку в баре и укусил официантку, за что получил 7 дней ареста.

После выхода из изолятора Никита Кологривый не стал давать комментариев, но в соцсетях посоветовал обратить внимание на его пример и «не делать глупостей».