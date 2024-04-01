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Актёр Никита Кологривый придёт на шоу рэпера Басты «Вопрос ребром»

Актёр Никита Кологривый придёт на шоу рэпера Басты «Вопрос ребром»
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Российский музыкант Василий Вакуленко, также известный как Баста, раскрыл список гостей нового сезона своего шоу «Вопрос ребром», на котором задаёт популярным медиа-персонам вопросы от зрителей.

Среди прочих, в гости к Басте придут комики Гарик Харламов, Игорь Джабраилов и Евгений Чебатков, а также противоречивый актёр Никита Кологривый («Слово пацана», «По щучьему велению»).

Вероятно, это будет первое появление Кологривого в публичном поле после выхода из изолятора. Напомним, в конце марта актёр устроил драку в баре и укусил официантку, за что получил 7 дней ареста.

После выхода из изолятора Никита Кологривый не стал давать комментариев, но в соцсетях посоветовал обратить внимание на его пример и «не делать глупостей».

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