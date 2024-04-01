Virtus.pro подписала двух российских игроков в EA Sports FC — Ufenok77 и Abel

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro сообщил об открытии нового подразделения — команду пополнили два игрока в футбольный симулятор EA Sports FC 24.

Новичками VP стали Роберт Ufenok77 Фахретдинов и Даниил Abel Абельдяев. Первый известен отличными результатами на глобальных турнирах в 2013–2018 годах, а второй несколько раз за последние сезоны побеждал на чемпионатах России и кубках страны.

Мы довольно быстро пришли к выводу, что Роберт и Даниил будут лучшими кандидатами в наш состав. Сейчас, когда соревновательный сезон близится к завершению, можно без лишнего давления зайти в дисциплину, чтобы изнутри оценить состояние сцены и проверить некоторые наши гипотезы.

В клубе отмечают, что последние анонсы — часть новой глобальной стратегии по развитию Virtus.pro. Так, за последние месяцы «медведи» открыли состав по Escape from Tarkov: Arena, Standoff 2 и вернулись в PUBG Mobile.