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Когда выйдет трейлер фильма Джокер 2 с Хоакином Фениксом и Леди Гагой

Опубликован первый постер «Джокера 2» — дебютный трейлер выйдет 10 апреля
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Warner Bros. опубликовала первый постер фильма «Джокер: Безумие на двоих» — продолжения оригинальной картины 2019 года. На нём изображены танцующие главные герои ленты — Артур Флек (Хоакин Феникс) и Харли Квинн (Леди Гага).

Фото: Warner Bros.

Вместе с первым постером стала известна и дата выхода дебютного трейлера — в ночь с 9 на 10 апреля. Судя по всему, в этот день выйдет тизер-трейлер с подтверждённой датой выхода и готовыми кадрами из ленты. Ранее именно эту дату называли инсайдеры, раскрыв некоторые планы студии Warner Bros.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоится 4 октября 2024 года. Лента не войдёт в новую киновселенную Джеймса Ганна и будет развиваться параллельно общему канону с «Бэтменом» Мэтта Ривза и другими проектами DC.

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