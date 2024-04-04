Анонсирован турнир по ККИ Genshin Impact на $ 120 тыс. — всем участникам дадут примогемы

Студия HoYoverse представила Astra Carnival: Кубок Принца 2024 — турнир по карточному режиму «Священный призыв семерых» из игры Genshin Impact.

Кубок Принца пройдёт в три этапа — уайлд-кард (открытые отборочные, апрель-май), регулярный сезон с приглашёнными участниками (май-июль) и LAN-финал (июль-август). Соревнования пройдут в двух регионах отдельно — Атлантический (Европа и Америка) и Тихоокеанский (Азия).

В стадии уайлд-кард смогут участвовать все желающие — достаточно лишь зарегистрироваться на официальном сайте. Все, кто завершит хотя бы одну дуэль в рамках турнира, получат 160 примогемов бесплатно, а победившие хотя бы раз получат эксклюзивную рубашку для карт. Открытые отборочные для Европы и Америки пройдут с 26 по 28 апреля.

В рамках финальной стадии, которая пройдёт в оффлайн-формате, разыграют $ 120 тыс. — по $ 60 тыс. на каждый дивизион. Победители Кубка Принца заберут по $ 15 тыс. (1,4 млн рублей).