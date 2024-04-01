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В Genshin Impact бесплатно раздают примогемы из-за первоапрельского розыгрыша

В Genshin Impact бесплатно раздают примогемы из-за первоапрельского розыгрыша
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Разработчики Genshin Impact утром 1 апреля анонсировали веб-ивент «Проект возрождения туризма в Мондштадте». Игроки могли перейти на страницу события, но не получали никаких наград.

Через несколько часов «организатор» события, внутриигровой персонаж Ли Бэнь объявил, что он обанкротился и вынужден свернуть бизнес-проект. В качестве компенсации каждый игрок может получить примогемы.

Эх… Видать, я недооценил расходы, и теперь средств даже на запуск проекта не хватает. Лучше выйти из игры, пока не слишком поздно… Так я хоть однажды смогу покрыть убытки и дать проекту второй шанс. Возьми это как знак моей благодарности… и обязательно поддержи меня в следующий раз!

Чтобы получить 40 примогемов, достаточно перейти по ссылке и залогиниться. Награды доступны до вечера среды, 3 апреля.

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