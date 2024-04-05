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«Если мне предложат роль»: звезда «Назад в будущее» Майкл Дж. Фокс — о возвращении в кино

«Если мне предложат роль»: звезда «Назад в будущее» Майкл Дж. Фокс — о возвращении в кино
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Недавно актёр Майкл Дж. Фокс, известный по роли Марти Макфлая во франшизе «Назад в будущее», дал интервью изданию Etonline. В нём он поговорил про свою актёрскую карьеру и возвращении к ней.

Дж. Фокс объявил об уходе из кино в 2020 году на фоне развивающейся болезни Паркинсона. В свежем интервью актёр заявил о готовности снова сняться в ленте, если его пригласят. Ещё артист отметил, что ему понравился документальный фильм о нём от Apple.

Если кто-то предложит мне роль, я соглашусь и хорошо проведу время, определённо. Я имею в виду, документальный фильм вызвал отозвался во мне. Я бы вновь занялся актёрством, если бы появилось что-то, в чём бы я мог воплотить свои задумки.

Последние годы актёр занимался только озвучкой проектов, не снимаясь в них лично.

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