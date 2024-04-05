Компания Intel продала свой крупнейший офис в России

Американская корпорация Intel, один из крупнейших производителей процессоров в мире, продала свой офис в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчётность одного из юрлиц компании в России.

Сделку завершили ещё в январе 2024 года, покупатель недвижимости неизвестен. В Нижнем Новгороде у Intel был RnD-офис — узловой центр исследований и разработок в России. В нём были лаборатории, подразделения по разработке кросс-платформенного ПО и ИИ-решений. Однако деятельность производителя в стране была приостановлена в апреле 2022 года.

По состоянию на конец 2023 года в российском Intel, объединяющем два юридических лица, работали два человека. При этом ранее в стране у корпорации насчитывалось более 1200 работников.