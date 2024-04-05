Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анджелина Джоли подала новый иск против Брэда Питта — актёра обвинили в насилии

Анджелина Джоли подала новый иск против Брэда Питта — актёра обвинили в насилии
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты издания Variety сообщили, что Анджелина Джоли подала новый иск против Брэда Питта — в нём бывшая супруга актёра обвиняет его в насилии. Ко всему прочему, пара уже несколько лет судится по делу о продаже французской винодельни Chateau Miraval.

В новом иске адвокаты Джоли утверждают, что история физического насилия со стороны Питта началась задолго до громкого инцидента в самолёте, который произошёл в 2016 году.

История физического насилия Брэда Питта над Анджелиной Джоли началась задолго до перелёта семьи на самолёте из Франции в Лос-Анджелес в сентябре 2016 года. Во время полёта актёр впервые поднял руку и на детей. После этого инцидента Джоли сразу же ушла от него.

Напомним, Анджелина Джоли подала заявление о расторжении брака с Брэдом Питтом в сентябре 2016 года. Всего у пары шесть детей.

Материалы по теме
Видео
Вышел трейлер фильма ужасов «Эбигейл» — премьера уже 19 апреля
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android