Стали известны характеристики монитора Predator X49 X с диагональю 48,9 дюйма

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Компания Acer раскрыла характеристики сверхширокого монитора Predator X49 X с диагональю 48,9 дюйма. Анонс геймерского устройства состоялся ещё в декабре, однако подробности производитель раскрыл только недавно.

Видео доступно на YouTube-канале Predator Gaming. Права на видео принадлежат Acer.

Predator X49 X оснащён QD-OLED-экраном с разрешением 5120 × 1440 пикселей, пиковой яркостью 1000 нит, частотой обновления 240 Гц и скоростью отклика 0,3 мс. Ко всему прочему, монитор поддерживает HDR10 и технологию синхронизации изображения AMD FreeSync Premium.

Также он прошёл сертификацию DisplayHDR True Black 400 и охватывает 99% цветового пространства DCI-P3. Что касается портов, то новинка предложит два разъёма HDMI 2.1 и один DisplayPort 1.4.

Стоимость и дата выпуска Predator X49 X на рынок пока не раскрываются.