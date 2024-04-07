Аниме «Магическая битва» признали самым популярным в мире

Недавно аниме «Магическая битва» попало в Книгу рекордов Гиннесса. Проект признали самым популярным аниме-сериалом в 2023 году — шоу даже обошло показатели «Атаки титанов» и «Ван-Писа».

Для выявления победителя эксперты учитывали множество данных, в том числе уровень ежедневного потребления, действия в социальных сетях и активная исследовательская деятельность, связанная с номинантами.

Сюжет «Магической битвы» рассказывает о старшекласснике по имени Юдзи, который вступает в школьный клуб изучения оккультизма. Вскоре он начинает сражаться с духами, появившимися в учебном заведении.

Премьера «Магической битвы» состоялась в 2020 году. Сейчас аниме имеет два сезона, а премьера третьего ожидается в 2025-2026 году.