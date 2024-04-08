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«Блестящее видение проекта»: Джозеф Куинн — о фильме «Фантастическая четвёрка»

«Блестящее видение проекта»: Джозеф Куинн — о фильме «Фантастическая четвёрка»
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В недавнем интервью Джозеф Куинн, назначенный на роль Человека-факела в «Фантастической четвёрке», прокомментировал работу над лентой и назначение себя на важного персонажа.

По словам Куинна, во время обсуждения ленты с режиссёром Мэттом Шекманом все актёры поняли, что у него есть отличное видение проекта.

У нас отличная группа. Когда я разговаривал с Мэттом, режиссёром, у него было блестящее видение этого проекта и нашего состава. Я определённо хотел быть частью этого.

Педро Паскаль в ленте сыграет роль Мистера Фантастика или Рида Ричардса. Вместе с ним в проекте сыграют Эбон Мосс-Бакрак (Существо) и Ванесса Кирби (Женщина-невидимка). По слухам, злодеем станет Галактус, которого сыграет Хавьер Бардем.

Лента выйдет в прокат 25 июля 2025 года.

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