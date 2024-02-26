Педро Паскаль высказался о своей роли в фильме «Фантастическая четвёрка»

Во время беседы с изданием Entertainment Tonight Педро Паскаль рассказал о своих впечатлениях от присоединения к касту «Фантастической четвёрки».

По словам актёра, для него большая часть быть частью киновселенной Marvel и «частью этой семьи». Паскаль отметил, что каждый член съёмочной группы вложит максимум усилий, чтобы фильм получился отличным.

Быть приглашённым в такую семью — это невероятно, и мы все стараемся сделать фильм как можно лучше, чтобы поделиться им со всем миром.

Вместе с Паскалем в «Фантастической четвёрке» сыграют Эбон Мосс-Бакрак (Существо), Ванесса Кирби (Женщина-невидимка) и Джозеф Куинн (Человек-факел). По слухам, злодеем станет Галактус, которого сыграет Хавьер Бардем.

Лента выйдет в прокат 25 июля 2025 года.